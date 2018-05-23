Выставка эпохи СССР в Кудымкаре

"Югра" в переводе обозначает "светлый, лучистый, ясный". Это определение как нельзя лучше подходит Кудымкару – единственному городу и столице Коми-Пермяцкого округа, история которого началась в VII веке с возникновения городища Изъюр. В 1933 году Кудымкар преобразован в поселок городского типа, а 10 июля 1938 года – в город.

Юбилейная выставка "Югра-городок" поможет совершить прогулку по Кудымкару, посмотреть на его улицы, общественные места, учреждения в разные периоды жизни. Каждый экспозиционный комплекс отражает прошлое и настоящее наиболее значимых и посещаемых объектов, мест города: автовокзал, парк культуры и отдыха имени И. Я. Кривощекова, магазин, обувная мастерская, ателье, кафе.