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В Кудымкаре заасфальтируют главную площадь

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Кудымкар

В Кудымкаре к 80-летию города начали реконструировать главную площадь. Решено ее заасфальтировать, газон оставить только по бокам. Все отходы стройки хотят пустить на ремонт местных дворов. Подробности - в сюжете Дмитрия Буланова.


Опубликовано: 24.05.2018 в 17:37 в рубрике - Новости

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← В Кудымкаре благоустроят парк имени Ивана Кривощекова

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