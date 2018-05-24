В Кудымкаре заасфальтируют главную площадь
В Кудымкаре к 80-летию города начали реконструировать главную площадь. Решено ее заасфальтировать, газон оставить только по бокам. Все отходы стройки хотят пустить на ремонт местных дворов. Подробности - в сюжете Дмитрия Буланова.
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