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Алые паруса на Иньве

паруса

В подарок для выпускников школ  города  Кудымкара и  всех  районов   Коми-Пермяцкого округа на Театральной площади состоится грандиозное представление - мюзикл «Алые паруса на Иньве» Пермского академического Театра-Театра. Спектакль является продолжением цикла мероприятий, посвященных юбилею города Кудымкара. Под открытым небом молодым юношам и девушкам покажут одну из самых романтических историй мировой литературы.  В спектакле занята вся труппа театра, оркестр и балет. Это около 100 человек.  Спектакль отмечен Российской Национальной театральной Премией «Золотая Маска» в номинации - лучшая работа режиссера. Начало - в 18.00 часов. 


Опубликовано: 25.05.2018 в 11:25 в рубрике - Новости

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