Алые паруса на Иньве
В подарок для выпускников школ города Кудымкара и всех районов Коми-Пермяцкого округа на Театральной площади состоится грандиозное представление - мюзикл «Алые паруса на Иньве» Пермского академического Театра-Театра. Спектакль является продолжением цикла мероприятий, посвященных юбилею города Кудымкара. Под открытым небом молодым юношам и девушкам покажут одну из самых романтических историй мировой литературы. В спектакле занята вся труппа театра, оркестр и балет. Это около 100 человек. Спектакль отмечен Российской Национальной театральной Премией «Золотая Маска» в номинации - лучшая работа режиссера. Начало - в 18.00 часов.
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