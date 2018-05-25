Родительский день: На севере края отметили Семик
В Коми-Пермяцком округе с размахом встретили Семик, по-другому его называют Великий четверг. Традиционно он отмечается на седьмой четверг после Пасхи. Этот день здесь считается днем поминовения усопших. Люди приходят на кладбище с утра, раскладывают традиционные национальные блюда. Причем стараются приготовить как можно больше. И обязательно на столе должны быть мед, яйцо и рыбные пироги. А всеобщим днем поминовения усопших в православном календаре будет Троицкая родительская суббота, 26 мая, тогда будет проводиться вселенская панихида во всех храмах. 27 мая - Большой праздник Троицы.
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