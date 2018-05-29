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← Вести Кудымкар 29.05.2018

Над Кудымкаром реют «Алые паруса»

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Алые паруса

В Кудымкаре состоялся показ легендарного мюзикла Максима Дунаевского – «Алые паруса» в исполнении актеров Пермского академического Театра-Театра. Зрителями, помимо местных жителей, стали около трех тысяч выпускников 9-11 классов Коми-Пермяцкого округа.

На сцене практически вся труппа Пермского академического Театра-Театра. На открытой площадке зрители Кудымкара увидели спектакль «Алые паруса», который рассказывает историю про мечтательную Ассоль.

Алиса Эрбис, актриса Пермского академического Театра-Театра: "Маленькая Ассоль – очень смелая девочка. В какие бы трудные ситуации она не попадала, ей всегда приходится понимать, что кроме нее с этими трудностями никто больше не справится. Она просто сжимает волю в кулак и продолжает бежать дальше".

Подобных мероприятий в Кудымкаре еще не было. Для показа спектакля на площади перед театром соорудили огромную сцену. И несмотря на холодную погоду, посмотреть мюзикл пришли более полутора тысяч человек.

Анатолий Пичкалев, директор Пермского академического Театра-Театра: "Сегодня, приехав в Кудымкар, мы обнаружили, что идет снег. Как бы то ни было, мы будем работать полную программу без скидок на погодные условия. Мы живем в таком крае, где снег выпадает и летом".

Спектакль – это подарок от Министерства культуры и администрации города выпускникам 9 и 11 классов. Но увидеть его могли и все желающие абсолютно бесплатно. И это только первое мероприятие среди тех, которые предстоят к 80-летнему юбилею Кудымкара.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "У нас существует программа, которая предусматривает несколько проектов. Это и гастроли, потом будет День города. Составили программу, которая согласована. И мне кажется, она серьезно украсит юбилейную дату".

Спектакль отмечен российской национальной премией «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера».

В шоу «Алые паруса» принимают участие 50 актеров пермского Театра-Театра, а также балетная труппа и оркестр.

В конце, конечно, хэппи-энд – свадьба уже повзрослевшей Ассоли с ее принцем капитаном.

 


Опубликовано: 29.05.2018 в 18:00 в рубрике - Новости

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