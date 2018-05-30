Из шишек варенье достойно восхищенья

Несмотря на прохладную и дождливую погоду, в лесах Прикамья начался сбор молодых сосновых шишек. При умелом приготовлении из них получается вкусное варенье и целебные настои, которые, как говорят, помогают от многих хворей.

Залезать на высокие сосны порой необходимо, рассказывает Николай Бражкин. Каждый год мужчина собирает шишки. Причем делать это нужно в конце весны, когда они только-только начинают появляться.

Размер шишки в данном случае имеет значение. Чем меньше - тем лучше, они должны быть не более трех сантиметров в длину. Только в таком случае получается вкусное варенье.

Рецепт довольно прост. Шишки заливают водой, добавляют сахар и варят в течение полутора часов на слабом огне. После дают настояться. Полученное варенье не только деликатес, его используют и в лечебных целях. В побегах сосны в большом количестве содержатся: витамин С, фитонциды, крахмал, эфирные масла.

Варенье из сосновых шишек советуют употреблять в зимнее время. Для профилактики простудных заболеваний, а также при болезнях желудка. Есть его нужно немного, по одной чайной ложке три раза в день.

По словам специалистов, из молодых побегов сосны также готовят различные настои, которыми смазывают суставы. Как и варенье, здоровью точно не навредит, если употреблять в небольших количествах, но есть и противопоказания.

Ирина Кылысова, заместитель главного врача больницы Коми-Пермяцкого округа: "Противопоказаниями являются болезни печени, почек. Ранний возраст, возраст после 60. И ни в коем случае не забывать, что эти средства никогда не заменят основной вид лечения".

Николай Бражкин делает запасы на всю зиму, в этом году исключений не будет. На рынке за 250 грамм варенья нужно отдать порой до тысячи рублей.