Пермский таксист похитил у жительницы Кудымкара деньги с банковской карты. В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 65-летняя местная жительница. Она сообщила, что с ее банковской карты незаконно списаны деньги в сумме порядка 5 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, выяснилось, что незадолго до списания денежных средств женщина ездила в Пермь, где потеряла сотовый телефон. Подозреваемый, ранее судимым 32-летний пермяк, работающий таксистом, нашел в своей машине мобильник потерпевшей и незаконно перевел деньги на счет знакомого. Впоследствии он обналичил похищенную сумму и потратил по своему усмотрению. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются.