Вести Кудымкар 31.05.2018
Выпуск 31 мая 2018 года.
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Выпуск 31 мая 2018 года.
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Таксист похитил у жительницы Кудымкара деньги с банковской карты
Из шишек варенье достойно восхищенья
Над Кудымкаром реют «Алые паруса»
Вести Кудымкар. Выпуск 25 мая 2018 г.
Родительский день: На севере края отметили Семик
Вести Кудымкар. Выпуск 24 мая 2018 г.
В Кудымкаре заасфальтируют главную площадь
Вести Кудымкар. Выпуск 23 мая 2018 г.
В Кудымкаре благоустроят парк имени Ивана Кривощекова
Выставка эпохи СССР в Кудымкаре
Вести Кудымкар. Выпуск 22 мая 2018 г.
Экзотическая профессия - плотогоны
Вести Кудымкар. Выпуск 18 мая 2018
В Кудымкаре вакцинация не успевает за клещами
Вести Кудымкар. Выпуск 17 мая 2018
Вести Кудымкар. Выпуск 16 мая 2018
Вести Кудымкар. Выпуск 15 мая 2018 г.
Вести Кудымкар. Выпуск 14 мая 2018 г.
Национальный колорит: пистики, пу барабан и коми-пермяцкий тупи-тап
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Из шишек варенье достойно восхищенья
Над Кудымкаром реют «Алые паруса»
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Вести Кудымкар 28.05.2018
Вести Кудымкар. Выпуск 25 мая 2018 г.
Алые паруса на Иньве
Родительский день: На севере края отметили Семик
Вести Кудымкар. Выпуск 24 мая 2018 г.
В Кудымкаре заасфальтируют главную площадь
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