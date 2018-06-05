С российско-китайской лесопилки депортировали нелегалов

Российско-китайская лесопилка, открытая недавно в Кудымкаре, в ближайшее время может закрыться. «Вести» рассказывали об этом предприятии в связи с тем, что открыл ее житель Поднебесной, который собирался зарабатывать на изготовлении китайских палочек для еды. В Азии большой спрос на них. Чтобы научить местных рабочих управляться с китайскими станками, в Кудымкар приехали китайские специалисты. Во время масштабной спецоперации окружной полиции по выявлению нелегалов, в ходе которой было проверено 60 объектов, в том числе и лесопилка, практически все китайцы были депортированы. Уклоняется от общения с журналистами и сам инвестор Ван Юй Цай. Юристы его компании пытаются оспорить решение суда.

Светлана Аристова, заместитель директора ООО «Лесинвест» по правовым вопросам: "Пермский краевой суд вернул на новое рассмотрение по двум гражданам Китая дело, дело решилось в их пользу. Они здесь были с разрешением на работу, по трудовым договорам и по приказу о командировке".