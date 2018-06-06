Строили, строили и заморозили: Новый социальный долгострой в Кудымкаре
В Кудымкаре новый социальный долгострой. Двухэтажное здание должно было стать детским садом. Сдать объект планировали 27 августа, в то же время городская администрация должна была его выкупить и начать образовательный процесс. По словам сотрудников министерства по делам Коми округа, подрядчик, строивший здание, разорился, теперь ищут нового инвестора. В городской администрации заверили, что здание будет выкуплено только в том случае, если его сдадут и оно пройдет все необходимые экспертизы.
Татьяна Чугаева, пресс-секретарь администрации города: «Рассматриваются варианты для приобретения нежилого здания для размещения детского сада на 100 мест на территории Кудымкара. Это может быть и строящийся объект в 12 микрорайоне. Либо совсем другой объект, который будет сдан в срок и пройдет государственную экспертизу».
Между тем других подходящих объектов под новый детский сад в городе просто нет. А здесь строительство заморожено. Из-за недостроенной крыши внутри детского сада уже потоп. Стены и потолок отсырели, на полу лужи. В городе между тем 540 детям в возрасте от 1,5 до 3 лет требуются места в детском саду.
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