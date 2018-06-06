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← Строили, строили и заморозили: Новый социальный долгострой в Кудымкаре

Вести Кудымкар 06.06.2018

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Кудымкар

 Выпуск 6 июня 2018 года. События и факты, политика и экономика, социальная сфера и новости культуры. Все это ежедневно по будням в информационной программе «Вести Кудымкар».

Тöдчана юöррез и отирлöн олан, важ годдэзся традицияэз и öння кадся моггез. Быдöс эта быд лун öтiк и сiя жö кадö чужан кыв вылын «Вести Кудымкар» программаын.


Опубликовано: 06.06.2018 в 17:33 в рубрике - Новости

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← Строили, строили и заморозили: Новый социальный долгострой в Кудымкаре

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