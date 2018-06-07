Тысяча и одна кукла: в Кудымкаре проходит фестиваль «Акань»
В Кудымкаре проходит десятый межмуниципальный фестиваль, посвящённый коми-пермяцкой национальной игрушке «Акань». Кукла это появилась очень давно. Народная память пронесла создание этой нехитрой игрушки через века и поколения. Всегда дети любили куклу, а взрослые верили, что кукла охраняет детский сон ребенка и оберегает его. Остались ли эти вошебные свойства у куклы в 21 веке?
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