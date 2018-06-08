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Архиепископ Лука - хирург, ученый и святой

Лука

В Кудымкар привезут частицу мощей святителя Луки. С 8 по 17 июня в Свято-Никольском Соборе будет находиться частица святых и многоцелебных мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. Все желающие могут посетить храм с 8 часов утра до 8 часов вечера. Перед мощами святителя будут совершаться молебны в 11 и 16 часов. 


Опубликовано: 08.06.2018 в 11:49 в рубрике - Новости

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← Тысяча и одна кукла: в Кудымкаре проходит фестиваль «Акань»

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