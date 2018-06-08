Архиепископ Лука - хирург, ученый и святой

В Кудымкар привезут частицу мощей святителя Луки. С 8 по 17 июня в Свято-Никольском Соборе будет находиться частица святых и многоцелебных мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. Все желающие могут посетить храм с 8 часов утра до 8 часов вечера. Перед мощами святителя будут совершаться молебны в 11 и 16 часов.