Сердце, которое видно из космоса
Студенты лесного техникума в Кудымкаре возделали на пустыре послание космонавтам. На заднем дворе своего учебного заведения они разбили гигантский цветник в форме сердца. С инициативой выступили сами учащиеся. А воплотить идею в жизнь по всем правилам ландшафтного дизайна помогли преподаватели. Один из спутников земли передал из космоса изображение, доказывающее, что затея кудымкарских студентов удалась.
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