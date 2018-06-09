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Сердце, которое видно из космоса

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клумба

Студенты лесного техникума в Кудымкаре возделали на пустыре послание космонавтам. На заднем дворе своего учебного заведения они разбили гигантский цветник в форме сердца. С инициативой выступили сами учащиеся. А воплотить идею в жизнь по всем правилам ландшафтного дизайна помогли преподаватели. Один из спутников земли передал из космоса изображение, доказывающее, что затея кудымкарских студентов удалась.

ландшафтный дизайн

 


Опубликовано: 09.06.2018 в 10:42 в рубрике - Новости

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