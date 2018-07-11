Впервые в Кудымкаре состоялся фестиваль «Сияние златых куполов»

Торжественное открытие фестиваля «Сияние золотых куполов» состоялось на новой сцене городского парка. Здесь выступили творческие коллективы Кудымкара. Праздничное настроение создавала и солнечная погода. Ко всем присутствующим обратился настоятель Свято-Никольского кафедрального собора. Он зачитал приветственное слово Епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона.

Сергий Пийтер, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора:

- Сердечно поздравляю всех с 80-летним юбилеем города Кудымкара. Этот праздник напоминает нам о наших корнях, о родной земле, на которой мы с вами трудимся с чувством сыновьей любви и благодарности, ибо каждый из нас - сын родной земли.

Восемьдесят лет – это не много и не мало. Это человеческая жизнь. В Кудымкаре немало горожан, которые застали то время, когда Кудымкар был селом.

Зоя Филиппова, жительница г.Кудымкар:

- Я Кудымкар помню с пяти лет. Кудымкару 80, а мне 85 лет. Я здесь родилась, выучилась, выросла и вышла на пенсию. Я помню Кудымкар деревянным, дороги были из чурочек, а теперь просто я любуюсь, я очень довольна!

Зоя Николаевна, как и многие другие жители и гости Кудымкара, пришла на фестиваль. Ведь церковь – одна из достопримечательностей города, которая является памятником архитектуры.

Сергий Пийтер, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора:

- Для чего колокольный звон? Чтобы обозначить и в очередной раз напомнить людям, что в городе есть храм, куда можно прийти за духовной помощью, за духовной поддержкой, и возвестить людям, чтобы приходили на службу.

Звон колоколов разлетелся по всему городу. Он наполнял сердца горожан счастьем. Люди, устремив свой взгляд на церковь, на его золотые купола, слушали благодатные для души и сердца звуки.

Ольга Волкова, жительница г.Кудымкар:

- Это музыка души. Все трепещет внутри, становится приятно, благодать спускается от колокольного звона.

С колокольни открываются взору необъятные просторы, воздух становится необъяснимо притягательным, а душа наполняется смыслом.

Лариса Клещина, участница фестиваля:

- Колокольный звон это огромная радость, это и созывание на службу. Мы, конечно, живем близко к земле и забываем о небе. А это прежде всего небо. Нужно думать о том, что после смерти мы должны заслужить рай, мы должны устремляться в небо. Для меня колокола это устремление в небо.

Участие в фестивале приняли только звонари из Кудымкара. Они исполнили не специально подобранные композиции, а ту музыку, что подсказывало сердце.

Надежда Белкина, участница фестиваля:

- Поднимаясь на колокольню, приближаешься к небу, к Богу, задумываешься больше о смысле жизни. И вдохновение, и такой трепет душевный...

Своими эмоциями от фестиваля, от колокольного звона, поделились жители и гости города.

Людмила Мехоношина, жительница г.Пермь:

- Так замечательно! Я первый раз вижу все это. Душу задевает.

Следует добавить, что организаторы мероприятия пообещали провести фестиваль еще не раз. А на следующий год пригласить к участию звонарей других церквей, расположенных в округе.