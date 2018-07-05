Конкурс «Лучший папа» в Коми-округе станет ежегодным

Конкурс «Лучший папа» стал для жителей Кудымкарского района уже традиционным, а вот в Кудымкаре состоялся впервые. Его участниками стали шесть человек. Все они пришли со своими семьями, которые и стали для них группой поддержки.

Милена Томилина:

- Наш папа добрый, вечелый. Я нашего папу очень люблю.

Рассказывает о своем отце Милена, а глава семейства добавил, что их семье восемь лет. Они очень любят и уважают друг друга.

Михаил Томилин, участник конкурса «Лучший папа»:

- Для того, чтобы быть папой, надо быть добрым и ласковым по отношению к детям, выполнять их пожелания.

Участникам конкурса нужно было пройти различные испытания. Первое задание было связано с проходящим в России чемпионатом мира по футболу. Задания были подобраны всевозможные. Нужно уметь работать в команде, показать свои знания о Кудымкаре. Самым интересным и в то же время сложным было задание, связанное с работой пожарных.

Все испытания мужчины прошли достойно и продемонстрировали не только силу, но и знания и смекалку.

Ольга Баяндина, председатель Коми-Пермяцкого отделения ВДПО:

- Папы нас удивили сегодня, особенно наш победитель Алексей Баяндин, которому мы вручим от ВДПО сертификат "папа-спасатель". Очень удивлены и его временем, и выходом из ситуации, когда он упал, но дополз и спас. В общем, он у нас самый-самый.

В каждой из номинаций был выбран свой победитель, а вот выбрать лучшего членам жюри было непросто.

Татьяна Бушуева, руководитель центра социальной защиты населения по Коми-Пермяцкому округу:

- Цель конкурса - это показать наличие у нас в городе хороших семей и, конечно, роль папы в этих семьях. У нас есть, с кого брать пример.

В большинстве конкурсных испытаний высокие баллы набрал Алексей Баяндин. Он и стал победителем, чему несказанно рады его дети и жена.

Алексей Баяндин, победитель конкурса «Лучший папа»:

- Самый сложный конкурс был пожарный, потому что трудно было одевать аммуницию. А все конкурсы были интересными.

Конкурс понравился всем - и самим участникам, и зрителям. А организаторы пообещали, что сделают его традиционным и будут проводить ежегодно.