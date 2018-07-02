В Коми-Пермяцком округе развивают пчеловодство

На базе Юсьвинского филиала Коми-пермяцкого агротехнического техникума наряду с такими профессиями, как тракторист, и машинист, можно получить и профессию пчеловода. Востребованная сегодня специальность была включена в учебную программу еще в девяностые годы.

Галина Желоватова, зав. Юсьвинским филиалом Коми-Пермяцкого агротехнического техникума:

- У нас наработались хорошие результаты, есть своя производственная пасека, и каждый год мы набираем по одной группе ребят после 11 классов по 25 человек. Кроме того, мы работаем со всеми центрами занятости округа.

Ежегодно по заявкам центра занятости здесь проходят обучение порядка десяти человек. Также в учебном заведении есть и бюджетные места. Профессию пчеловод в этом году получили двадцать молодых людей.

Галина Желоватова, зав. Юсьвинским филиалом Коми-Пермяцкого агротехнического техникума:

- Это направление в нашем округе перспективно и будет востребовано и в дальнейшем.

Создана хорошая материально-техническая база, имеются и учебный кабинет, и пасека, которая находится в пяти километрах от Юсьвы в деревне Поломково. Места здесь очень красивые и подходящие для разведения пчел.

Владимир Казанцев, преподаватель и мастер производственного обучения по пчеловодству:

- На этой пасеке мы содержим около 15-20 пчелосемей. С ребятами мы проводим здесь достаточно много времени.



Одежду и оборудование хранят в доме, здесь же находятся мастерские, где изготавливают рамки и ульи.

Недалеко от пасеки растут медоносные травы, их студенты выращивают сами. Здесь они под чутким руководством своего наставника постигают все тонкости и особенности своей будущей профессии, наблюдают за работой пчел. Хорошие условия созданы и для будущих пчеловодов и для самих насекомых, производящих полезный и целебный продукт.

Андрей Корякин, выпускник Юсьвинского филиала коми-пермяцкого агротехнического техникума:

- У меня пчеловодом был дед. Нужно просто не бояться пчел.

Как говорят сами выпускники, эта профессия в жизни им очень пригодится и хорошо, что в Коми-округе есть возможность узнать все секреты, связанные с разведением пчел.

Владимир Казанцев, преподаватель и мастер производственного обучения по пчеловодству:

- Самое главное - объяснить ребятам важность этой профессии. И интересно рассказать им жизнь пчелиной семьи. Конечно - технологию.



В следующем учебном году в филиале агротехникума впервые специальности «Пчеловод» будут обучать выпускников коррекционных школ.