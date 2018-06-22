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«Чачасин» - фестиваль детского творчества

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чачасин

В Кудымкаре  в третий раз провели фестиваль детского творчества  «Чачасин» . В этом году участников еще больше, чем в предыдущие годы. Творчество юных артистов оценивало профессиональное жюри.  

«Чачасин» в переводе с коми-пермяцкого языка - ромашка. Есть поверье, что там, где упала звезда, вырастает этот цветок. Ромашка является символом солнца и тепла, радости и добра. Фестиваль объединил юных звездочек в единый цветок - чачасин. 


Опубликовано: 22.06.2018 в 14:55 в рубрике - Новости

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