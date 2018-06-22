«Чачасин» - фестиваль детского творчества

В Кудымкаре в третий раз провели фестиваль детского творчества «Чачасин» . В этом году участников еще больше, чем в предыдущие годы. Творчество юных артистов оценивало профессиональное жюри.

«Чачасин» в переводе с коми-пермяцкого языка - ромашка. Есть поверье, что там, где упала звезда, вырастает этот цветок. Ромашка является символом солнца и тепла, радости и добра. Фестиваль объединил юных звездочек в единый цветок - чачасин.