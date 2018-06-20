«Акань» собирает друзей
Межрегиональный фестиваль национальной игрушки «Акань» прошел в 10 раз в Кудымкаре. На площадках давали различные театрализованные представления, проводили мастер-классы по изготовлению и росписи народных игрушек.
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Межрегиональный фестиваль национальной игрушки «Акань» прошел в 10 раз в Кудымкаре. На площадках давали различные театрализованные представления, проводили мастер-классы по изготовлению и росписи народных игрушек.
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