Кудымкарскому чиновнику вынесут приговор

Суд сегодня должен вынести приговор бывшему начальнику управления капитального строительства администрации Кудымкара Михаилу Старкову. Его обвиняют в халатности. По данным следствия, он принял и оплатил ремонт дорог, который был сделан с серьезными нарушениями.

По данным следователей, на 18 городских улицах из 32 тысяч квадратных метров дороги отремонтировали только 26 тысяч. Как выяснилось, подрядчик сэкономил на щебне и заузил ремонтируемые улицы. Но несмотря на это чиновники работы приняли и оплатили их в полном объеме. Михаилу Старкову грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов.