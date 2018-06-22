Коми-пермяки провели обряд, который поможет российским футболистам

Василий Гагарин вместе с другими футбольными болельщиками села Большая Коча проводят обряд. К предстоящей игре сборной России с командой Уругвая, сжигают растение, которое у коми-пермяков символизирует здоровье и бодрость духа.

Что бы обряд получился, костер разжигают рано утром. По поверью, вместе с дымом передается и здоровье, которое скрыто в священной траве. Все сопровождается сложными заклинаниями.

После переходят к гаданию. Горящие головешки бросают в воду. Считается, что если подхватившее течение выносит их на середину реки - победа достанется нашей команде.

Подобные предсказания жители Кочевского района делали в 2009 году на празднике Быкобой. Тогда нагадали, что команда России выиграет Лихтенштейн со счетом 3:0. И предсказание сбылось.

В этот раз вышедшие в главный стрежень головешки не только напророчили победу нашей сборной, но и назвали счет - 4:0 в пользу России.

Жители Большой Кочи, чтобы узнать, помогли ли их заговоры и сбылось ли предсказание, игру будут смотреть по домам. Каждый у своего телевизора.

А вот в селе Белоево, что под Кудымкаром, по просьбам болельщиков в новом доме Культуры организуют онлайн-трансляцию в большом концертном зале.

Прямая трансляция матча между сборными России и Уругвая начнется в 7 часов вечера по пермскому времени в понедельник, 25 июня.