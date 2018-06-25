Кудымкарского чиновника осудили за халатность

Суд признал виновным в халатности бывшего начальника Управления капитального строительства администрации Кудымкара Михаила Старкова. Его приговорили к штрафу в сто тысяч рублей и обязали возместить нанесенный бюджету ущерб в один миллион 700 тысяч рублей. Доказано, что на 18 улицах вместо 32 тысяч кв.м было отремонтировано всего 26 тысяч. Подрядчик сэкономил на щебне и сузил проезжую часть. Несмотря на это, чиновник принял работы и оплатил их за счет городской казны.