Кудымкарского чиновника осудили за халатность
Суд признал виновным в халатности бывшего начальника Управления капитального строительства администрации Кудымкара Михаила Старкова. Его приговорили к штрафу в сто тысяч рублей и обязали возместить нанесенный бюджету ущерб в один миллион 700 тысяч рублей. Доказано, что на 18 улицах вместо 32 тысяч кв.м было отремонтировано всего 26 тысяч. Подрядчик сэкономил на щебне и сузил проезжую часть. Несмотря на это, чиновник принял работы и оплатил их за счет городской казны.
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