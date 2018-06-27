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← Кудымкарского чиновника осудили за халатность

В Кудымкаре объявились лжекоммунальщики

счетчики

В Кудымкаре замечены лжекоммунальщики, которые  под  предлогом  проверки качества воды и  работы  счетчиков проводят поквартирный обход и  требуют  за услуги  деньги.  Кудымкарский водоканал официально сообщает, что мониторинг питьевой воды проводится окружным филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Отбор производится на распределительной сети из водоразборных колонок. Проверку и опломбировку приборов учета воды проводят контролёры ООО «Кудымкарский водоканал», которые при себе обязательно имеют служебное удостоверение.  Граждан призывают быть бдительными и не попадаться на уловки разного рода мошенников.


Опубликовано: 27.06.2018 в 16:43 в рубрике - Новости

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← Кудымкарского чиновника осудили за халатность

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