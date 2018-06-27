В Кудымкаре объявились лжекоммунальщики
В Кудымкаре замечены лжекоммунальщики, которые под предлогом проверки качества воды и работы счетчиков проводят поквартирный обход и требуют за услуги деньги. Кудымкарский водоканал официально сообщает, что мониторинг питьевой воды проводится окружным филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Отбор производится на распределительной сети из водоразборных колонок. Проверку и опломбировку приборов учета воды проводят контролёры ООО «Кудымкарский водоканал», которые при себе обязательно имеют служебное удостоверение. Граждан призывают быть бдительными и не попадаться на уловки разного рода мошенников.
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