«Теплица прилетела от соседей»: Последствия ураганного ветра в Юсьве

В селе Юсьва Коми-Пермяцкого округа ненастье неожиданно разыгралось в отдельно взятом микрорайоне. Местные жители и по сей момент продолжают чинить крыши и поднимать поваленные заборы.

Надежда Боталова, жительница села Юсьва: "Вот остатки шифера, вот крыша, которую у нас снесло".

Ураганный ветер и град налетели внезапно. Надежда Боталова говорит, что от стихии пострадал чуть ли не каждый второй дом в одном из микрорайонов Юсьвы. Ветер сносил крыши, валил заборы, приносил в огород чужое имущество.

Надежда Боталова, жительница села Юсьва: "Из соседнего огорода прилетела в мой огород теплица".

Сейчас в селе идет масштабный ремонт. Восстанавливают крыши домов. Пытаются отремонтировать практически полностью уничтоженные теплицы. Главное, стараются успеть сделать это все как можно быстрее, ведь погода покоя не дает.

Кроме домов и надворных построек во время вчерашнего урагана пострадал еще и огород. По словам жителей, лук уже испорчен, боятся, что он может больше и не вырасти.

Некоторые уже готовы идти в страховые компании, но большинство еще подсчитывает ущерб.

Михаил Щербинин: "Супруга была в ограде, и то испугалась, сейчас, говорит, с крышей снесет. Такой гул был!".

Во время урагана молния попала в линию электропередач, в результате чего почти на полчаса во всем Юсьвинском районе пропало электричество. На данный момент восстановительные работы продолжаются, частично обесточено остается село Архангельское.

Людмила Селина, и.о. помощника главы администрации Юсьвинского муниципального района по гражданской защите: "Бригады ремонтные работают, стараются восстановить подачу электроэнергии".

Стихия била локально, к примеру, часть Юсьвы пострадала сильно, другая осталась практически нетронутой. На ближайшие дни прогнозируют сильный ветер, поэтому люди стараются как можно лучше защитить свои дома.