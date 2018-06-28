В селе Белоево прошел семейный этнопикник

В селе Белоево Кудымкарского района провели этнопикник - межмуниципальный семейный фестиваль для детей и их приемных родителей.

Свои многочисленные таланты приемные семьи представили на площадке этнопикника. С добрыми семейными традициями познакомилась уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

Стать родными приемным детям для многих непросто. Работая над собой и совершенствуя свои навыки, мамы и папы научились любить и воспитывать даже самых маленьких.

Воспитываясь в больших семьях, дети многому учатся. И в один голос говорят, что в приемных семьях им живется лучше, чем в детских домах.

Каждая семья представила на суд жюри кулинарные шедевры, которые были оформлены на выставке блюд национальной кухни. На кулинарный конкурс дети вместе со своими приемными родителями приготовили различные блюда из ягод и овощей, мяса и рыбы.

Этнопикник – это фестиваль творчества, здесь каждая семья могла найти способ реализации своих возможностей.