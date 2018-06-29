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Красота в руках творящего

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граффити

В Кудымкаре 22-летний парень, недавно отучившийся на дизайнера, за собственный счет отремонтировал крыльцо подъезда пятиэтажки своих родителей. Раскрасил парадную так, что не сразу и дверь найдешь.

Иван Надымов наносит последние штрихи. Вход в подъезд выглядит абсолютно по-новому. Вместе с соседями решили, что нужно как-то украсить двор. Теперь на двери в подъезд - свежее граффити.

Иван Надымов, графический дизайнер: "Объявления клеили часто, понятно, соседям ничего не нравилось, и решил сделать так".

Иван учился на дизайнера, теперь работает в Перми. На малой родине бывает редко. Сейчас приехал отдыхать, весь подъезд поддержал идею украсить вход. Всю работу молодой специалист сделал за свой счет.

Мария Пепеляева: "Веселее стало, солнечно, по-летнему".

На работу ушло 16 часов. В первую очередь нужно было болгаркой прочистить дверь, чтобы граффити надольше сохранилось. По словам сотрудников администрации, чтобы украсить подобным образом вход в подъезд, специальных разрешений не нужно, главное, согласовать вопрос с жителями дома. А вот если рисунок будет больших размеров, то придется идти к властям.

Кудым-Ош

Татьяна Чугаева, пресс-секретарь администрации города Кудымкара: "Например, граффити на многоквартирный дом, либо на фасад здания".

Самое известное граффити в городе - это изображение Кудым-Оша на стене пятиэтажки пермского художника Александра Жунева.

Точно так же, как и изображение Кудым-Оша в 2011 году, когда Кудымкар был признан культурной столицей Пармы, граффити появились и на местном кинотеатре - почитаемые у коми-пермяков лоси и медведи.

лось

Украсить целую стену - дело, конечно, недешевое. Поэтому соседи Ивана Надымова подумывают пока о том, что и другие подъезды нужно преобразить. Готовы даже скинуться. На один потребуется от 10 до 15 тысяч рублей.

 Мечта самого Ивана в будущем принять участие в крупном проекте, чтобы он был расположен в самом центре города.


Опубликовано: 29.06.2018 в 11:55 в рубрике - Новости

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