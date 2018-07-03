Семья из Кудымкара занялась выращиванием огурцов и томатов

Ещё недавно заросшую кустарниками территорию облагородила семья Нилоговых. На расчищенной площадке поставили две большие теплицы. Одна – деревянная, другая – каркасная. Обе длиной около тридцати метров. В деревянной теплице растут цветы и помидоры. Евгения всё сажает сама. Закупила больше десяти тысяч профессиональных семян. Рассада выросла хорошая.

Этот год хоть и был пробным, но оказался удачным. Женщина до сих пор продаёт богатую плодами рассаду. Широкий ассортимент помидоров, от элитных до простых сортов. Так же здесь хороший выбор цветочной рассады: колибраха, петунья, сурфинья и другие цветы.

Евгения Нилогова, жительница г. Кудымкар:

- Томаты стоят от 25 до 60 рублей, цветы от 20 рублей, огурчики в этом году дорогие.

На строительство теплиц было израсходовано около трёх миллионов рублей. Для выращивания хорошего урожая здесь создаются все условия. Тепло даже в холодную погоду обеспечивает специальный механизм. В этом парнике Евгения хочет выращивать огурцы в теплице круглый год. Для этих целей теплица будет отапливаться. Батареи тянутся по всему периметру помещения. Технология выращивания самая простая, но своя.

Евгения Нилогова, жительница г. Кудымкар:

- Так как мы запускались зимой, поэтому земля была непрогретая. Мы месяц прогревали, а потом решили, что посадим в ящики, а снизу еще навоз. Теперь так дальше и садим. Огурцы не задерживаются, люди берут.

Каждый огуречный куст хозяйка формирует своими руками, от этого зависит, как хорошо они будут плодоносить. Сорта огурцов здесь растут только профессиональные. Кусты вырастают высокие и крепкие.

Евгения Нилогова, жительница г. Кудымкар:

- Планы у нас большие. Строить теплицы. Очень хочется комнатные растения выращивать, розы, но для каждого нужна отдельная теплица.

В будущем Нилоговы мечтают посадить плодово-ягодный питомник. Сейчас Евгения самостоятельно изучает этот вопрос. Планов много. Производство начинает процветать. А на прилавках кудымкарских магазинов появляются свежие и вкусные овощи местных фермеров.