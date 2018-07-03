Накануне сенокоса в Коми-округе прошла проверку сельхозтехника

Перед началом сенокоса и других полевых работ в Коми-Пермяцком округе идет подготовка и проверка исправности сельхозтехники. На этот раз техосмотр прошла СПК «Россия».

Механизаторы, трактористы и водители разного вида сельскохозяйственной техники выставили машины на проверку. Техосмотр начался перед сенокосом. Провести техническое освидетельствование приехали специалисты сельтехнадзора.

Александр Никитин, главный инженер СПК «Россия»:

- Появились новые требования, в частности, к тормозным системам по прицепам. Сейчас механизаторы покажут, как они подготовились.

В хозяйстве более семидесяти единиц техники. К этой проверке работники подготовились основательно. Главное, говорят механизаторы, вести за машиной круглогодичный уход, иначе она может подвести в самый неподходящий момент.

Григорий Лесников, тракторист СПК «Россия»:

- Трактора помыли, почистили, все проверили. Должно быть все исправно.

Эксперты проверяли исправность тормозной системы, рулевого управления, основные критерии оценки обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. Здесь как на экзамене, водители отвечали на вопросы проверяющих.

- Что првоеряли?

- Фары, поворотники, аптечку.

Заключение по проверке будет выдано по каждой единице техники. По всем неисправностям выпишут предписания. Такие осмотры проводятся раз в год с целью обеспечить безопасность для жизни и здоровья людей, животных и окружающей среды. Подобные техосмотры пройдут и в других хозяйствах округа.