Накануне сенокоса в Коми-округе прошла проверку сельхозтехника
Перед началом сенокоса и других полевых работ в Коми-Пермяцком округе идет подготовка и проверка исправности сельхозтехники. На этот раз техосмотр прошла СПК «Россия».
Механизаторы, трактористы и водители разного вида сельскохозяйственной техники выставили машины на проверку. Техосмотр начался перед сенокосом. Провести техническое освидетельствование приехали специалисты сельтехнадзора.
Александр Никитин, главный инженер СПК «Россия»:
- Появились новые требования, в частности, к тормозным системам по прицепам. Сейчас механизаторы покажут, как они подготовились.
В хозяйстве более семидесяти единиц техники. К этой проверке работники подготовились основательно. Главное, говорят механизаторы, вести за машиной круглогодичный уход, иначе она может подвести в самый неподходящий момент.
Григорий Лесников, тракторист СПК «Россия»:
- Трактора помыли, почистили, все проверили. Должно быть все исправно.
Эксперты проверяли исправность тормозной системы, рулевого управления, основные критерии оценки обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. Здесь как на экзамене, водители отвечали на вопросы проверяющих.
- Что првоеряли?
- Фары, поворотники, аптечку.
Заключение по проверке будет выдано по каждой единице техники. По всем неисправностям выпишут предписания. Такие осмотры проводятся раз в год с целью обеспечить безопасность для жизни и здоровья людей, животных и окружающей среды. Подобные техосмотры пройдут и в других хозяйствах округа.
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