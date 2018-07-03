Июль объявлен месяцем депутатских каникул в Кудымкаре

Городская Дума Кудымкара, завершая весеннюю сессию, приняла более десятка важных для жизни города решений. В частности, внесены поправки в части финансирования мероприятий муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры", знаменитая Красная горка получила статус особо охраняемой природной территории в границах площади 18 га, создана рабочая группа для определения адресного списка улиц и тротуаров, подлежащих ремонту в 2019 году.

А кроме того, в преддверии юбилея города, которое будет отмечаться уже в эту субботу, 7 июля, Почетными грамотами муниципального образования награждены тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы Николай Бурдыга и врач функциональной диагностики больницы Коми-Пермяцкого округа Елена Радостева.

Очередное заседание кудымкарской городской Думы запланировано на 24 августа.