Июль объявлен месяцем депутатских каникул в Кудымкаре
Городская Дума Кудымкара, завершая весеннюю сессию, приняла более десятка важных для жизни города решений. В частности, внесены поправки в части финансирования мероприятий муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры", знаменитая Красная горка получила статус особо охраняемой природной территории в границах площади 18 га, создана рабочая группа для определения адресного списка улиц и тротуаров, подлежащих ремонту в 2019 году.
А кроме того, в преддверии юбилея города, которое будет отмечаться уже в эту субботу, 7 июля, Почетными грамотами муниципального образования награждены тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы Николай Бурдыга и врач функциональной диагностики больницы Коми-Пермяцкого округа Елена Радостева.
Очередное заседание кудымкарской городской Думы запланировано на 24 августа.
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