На главную - Новости

← Накануне сенокоса в Коми-округе прошла проверку сельхозтехника

Июль объявлен месяцем депутатских каникул в Кудымкаре

Городская Дума Кудымкара, завершая весеннюю сессию, приняла более десятка важных для жизни города решений. В частности, внесены поправки в части финансирования мероприятий муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры", знаменитая Красная горка получила статус особо охраняемой природной территории в границах площади 18 га, создана рабочая группа для определения адресного списка улиц и тротуаров, подлежащих ремонту в 2019 году.

А кроме того, в преддверии юбилея города, которое будет отмечаться уже в эту субботу, 7 июля, Почетными грамотами муниципального образования награждены тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы Николай Бурдыга и врач функциональной диагностики больницы Коми-Пермяцкого округа Елена Радостева.

Очередное заседание кудымкарской городской Думы запланировано на 24 августа.


Опубликовано: 03.07.2018 в 13:57 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Накануне сенокоса в Коми-округе прошла проверку сельхозтехника

Семья из Кудымкара занялась выращиванием огурцов и томатов

«Вести-Кудымкар». Выпуск от 02.07.2018 г.

В Коми-Пермяцком округе развивают пчеловодство

Красота в руках творящего

В селе Белоево прошел семейный этнопикник

«Теплица прилетела от соседей»: Последствия ураганного ветра в Юсьве

В Кудымкаре объявились лжекоммунальщики

Кудымкарского чиновника осудили за халатность

«Чачасин» - фестиваль детского творчества


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Накануне сенокоса в Коми-округе прошла проверку сельхозтехника

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru