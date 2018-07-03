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«Вести-Кудымкар». Выпуск от 03.07.2018 г.

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Выпуск от 03 июля 2018 г. События и факты, политика и экономика, социальная сфера и новости культуры. Все это ежедневно по будням в информационной программе «Вести Кудымкар».

Тöдчана юöррез и отирлöн олан, важ годдэзся традицияэз и öння кадся моггез. Быдöс эта быд лун öтiк и сiя жö кадö чужан кыв вылын «Вести Кудымкар» программаын.


Опубликовано: 03.07.2018 в 18:17 в рубрике - Новости

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