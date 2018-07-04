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← «Вести-Кудымкар». Выпуск от 03.07.2018 г.

В Кудымкарском районе прошел фестиваль Чудь Кар

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Персонажи из коми-пермяцких легенд буквально ожили и погрузили зрителей в события тех далеких лет - когда могучий Пера-Богатырь вместе со своей дружиной отправился в соседние страны за новыми знаниями.

Шаманы благословляют экспедицию и взойдя на грудастую пыж, в переводе пыж - это лодка, Пера отправляется на поиски в южные земли.

Здесь в долгих сражениях одерживают победу над восточными народами и люди делятся с коми-пермяками секретами кузнечного дела, а также передают знания письменности.

Нина Голева, сценарист:

Завершается театрализованное представление встречей Перы Богатыря с иранской принцессой. По легенде он влюбляется и отвозит ее на свою землю. По поверью, отсюда и пошли чернявые коми-пермяки.

В наши дни считается, что в основном таких коми-пермяков можно встретить в северных районах округа.

Екатерина Щербинина, участница фестиваля:

Во-первых, темная кожа, темные волосы - свои, не крашенные. Естественно, многие говорят, что я не русская, не коми-пермячка, но я все-таки считаю себя коми-пермячкой.

Эта история написана в конце ХХ века и называется «Великий путь Перы».

Ирина Седегова:

Я много читала этих легенд, они мне очень нравятся. И сейчас для меня все эти легенды ожили.

После представления гости сами поучаствовали в средневековых сражениях, попробовали свои силы в кузнечном деле, а также узнали, для чего народы коми обычные кружки обматывают берестой.

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 04.07.2018 в 10:27 в рубрике - Новости

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