Фестиваль «Иньвенские зори» прошел в пятый раз

Проведение фестиваля «Иньвенские зори» в Кудымкарском районе стало уже традицией. Каждый год он кочует с одной территории на другую. В этом году прошел в Куве. Организаторы мероприятия провели большую работу, чтоб оставить у участников только хорошие впечатления.

Анна Епанова, организатор фестиваля «Иньвенские зори в Куве»:

- Мы проводим необычную зарядку в форме флеш-моба. Дети очень любят такую форму. Также у нас будет квартирник музыкальный по разным темам: раскроем тему природы, легенд, наших богатств. Ну и самое интересное, это будет этнодискотека. Мы старались сделать такие мероприятия, которые будут интересны нашим подросткам.

В этом году в Куву съехались пятнадцать команд, это учащиеся пятнадцати школ района. Все они установили палатки, оформили свою территорию. Ребята нашли новых друзей.

Для школьников были организованы различные мастер-классы, на которых дети могли изготовить сувениры.

Надежда Тотьмянина, организатор фестиваля «Иньвенские зори в Куве»:

- Мы рисуем и раскрашиваем юбилейные "пятерки", потому что фестиваль проходит в пятый раз.

На других мастер-классах дети так же сделали интересные поделки. Все сувениры, выполненные на мастер-классах, ребята увезут с собой. Они будут напоминать им о хорошо проведенных двух днях в Куве.

Директор Кувинского музея рассказал ребятам историю Строгановского чугуноплавильного завода.

Денис Тебеньков, директор Кувинского музея:

- В основном берется заготовка из лиственницы из нашего парка. Берем шлак, это отходы местного чугуноплавильного завода.

Какговорят сами школьники, фестиваль из года в год становится все интереснее. Мария уже третий раз становится его участницей.

Мария, участница фестиваля «Иньвенские зори в Куве»:

- С каждым годом, мне кажется, все лучше и лучше проходит фестиваль. Я обрела здесь очень много друзей.

До и во время фестиваля были проведены различные конкурсы и определены победители.

Анна Епанова, организатор фестиваля «Иньвенские зори в Куве»:

- На нашем фестивале подразумевалось проведение двух конкурсов: один из них - конкурс фотоиллюстраций, герои коми-пермяцкой литературы. И мы определили пятерых победителей. Второй конкурс - это конкурс газетных статей, которые мы включили впоследствии в краеведческий альманах. Определены и победители этого конкурса. Их статьи будут опубликованы в нашей районной газете "Иньвенский край".

Фестиваль «Иньвенские зори» стал для ребят одним из самых любимых мероприятий. Будет он проведен и в следующем году. В ближайшее время будет определена территория, которая примет участников.