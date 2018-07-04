Студенты лесотехнического техникума готовы к юбилею Кудымкара
Вот так со спутника видно "сердце" Кудымкара. Именно так сейчас называют цветник, который высадили студенты и преподаватели Коми-Пермяцкого лесотехнического техникума.
Начиная с весны, студенты ухаживают за «сердцем». Подстригают кусты и пропалывают землю. Цветник высадили еще в 2012 году на пустыре за зданием техникума.
Кристина Кукшинова, студентка третьего курса Коми-Пермяцкого лесотехнического техникума:
- Спирею обязательно нужно подстригать ровненько, а сердечко постоянно нужно окучивать и высаживать цветочную рассаду, чтобы это все было красиво и видно.
Кроме красоты и всеобщего внимания студенты получили и хорошую практику. Будущие лесоводы ознакомились с высадкой декоративных кустарников, такие давно уже используют в озеленении больших городов.
Ирина Новак, преподаватель специальных дисциплин Коми-Пермяцкого лесотехнического техникума:
- Конечно тогда никто не думал, что все получится, что визуально все будет интересно. На протяжении всех этих 6 лет студенты разных курсов ухаживали, проводили работы, и потому результаты видны только сейчас.
В цветник постоянно высаживают новые растения. Например, недавно появился барбарис и георгины.
Наталья Кукшинова, студентка третьего курса Коми-Пермяцкого лесотехнического техникума:
- Есть у нас львиный зев, здесь оранжевый, красный, бардовый, желтый.
Также из космоса в Кудымкаре можно увидеть огромный цветник возле школы № 8. На снимке он напоминает геометрические фигуры. А в лесах Кудымкарского района лиственницами высажена фамилия легендарного разведчика Николая Кузнецова.
Что касается «сердца» Кудымкара, в планах у студентов сделать еще доработки, которые так же будут видны из космоса.
В этом году к «сердцу» прибавилась новая композиция, это символическая цифра 80, посвящена она предстоящему юбилею Кудымкара.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Фестиваль «Иньвенские зори» прошел в пятый раз
В Кудымкарском районе прошел фестиваль Чудь Кар
«Вести-Кудымкар». Выпуск от 03.07.2018 г.
Июль объявлен месяцем депутатских каникул в Кудымкаре
Накануне сенокоса в Коми-округе прошла проверку сельхозтехника
Семья из Кудымкара занялась выращиванием огурцов и томатов
«Вести-Кудымкар». Выпуск от 02.07.2018 г.
В Коми-Пермяцком округе развивают пчеловодство
Красота в руках творящего
В селе Белоево прошел семейный этнопикник
Добавить комментарий: