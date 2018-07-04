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Студенты лесотехнического техникума готовы к юбилею Кудымкара

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Вот так со спутника видно "сердце" Кудымкара. Именно так сейчас называют цветник, который высадили студенты и преподаватели Коми-Пермяцкого лесотехнического техникума.

Начиная с весны, студенты ухаживают за «сердцем». Подстригают кусты и пропалывают землю. Цветник высадили еще в 2012 году на пустыре за зданием техникума.

Кристина Кукшинова, студентка третьего курса Коми-Пермяцкого лесотехнического техникума:

- Спирею обязательно нужно подстригать ровненько, а сердечко постоянно нужно окучивать и высаживать цветочную рассаду, чтобы это все было красиво и видно.

Кроме красоты и всеобщего внимания студенты получили и хорошую практику. Будущие лесоводы ознакомились с высадкой декоративных кустарников, такие давно уже используют в озеленении больших городов.

Ирина Новак, преподаватель специальных дисциплин Коми-Пермяцкого лесотехнического техникума:

- Конечно тогда никто не думал, что все получится, что визуально все будет интересно. На протяжении всех этих 6 лет студенты разных курсов ухаживали, проводили работы, и потому результаты видны только сейчас.

В цветник постоянно высаживают новые растения. Например, недавно появился барбарис и георгины.

Наталья Кукшинова, студентка третьего курса Коми-Пермяцкого лесотехнического техникума:

- Есть у нас львиный зев, здесь оранжевый, красный, бардовый, желтый.

Также из космоса в Кудымкаре можно увидеть огромный цветник возле школы № 8. На снимке он напоминает геометрические фигуры. А в лесах Кудымкарского района лиственницами высажена фамилия легендарного разведчика Николая Кузнецова.

Что касается «сердца» Кудымкара, в планах у студентов сделать еще доработки, которые так же будут видны из космоса.

В этом году к «сердцу» прибавилась новая композиция, это символическая цифра 80, посвящена она предстоящему юбилею Кудымкара.

Дмитрий Буланов


Опубликовано: 04.07.2018 в 17:40 в рубрике - Новости

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