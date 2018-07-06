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← «Вести-Кудымкар». Выпуск от 05.07.2018 г.

В Кудымкаре завершается работа над этнокультурным проектом «Виль шы»

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В Кудымкаре завершается работа над этнокультурным проектом "Виль шы" - "Новый звук". Автором проекта,который стал обладателем президентского гранта, является жительница Кудымкара Вера Мехоношина. Работа над его реализацией ведется уже около полугода. За это время определился состав участников: музыкальные коллективы и солисты, которые работают в этом направлении.

Вера Мехоношина, автор музыкального проекта «Виль шы»:

- У нас продолжается реализация этно-музыкального проекта "Виль шы". Сейчас идет очень важный процесс звукозаписи. Мы готовим к выпуску диск, куда войдут композиции, которые были созданы в рамках нашего проекта. Все записи будут выложены на страничку нашего проекта. Кроме того, там будут наши интересные видеозаписи, музыкальные клипы.

В рамках проекта состоялись мастер-классы. Выездные мероприятия и знакомство с этнической музыкой прошли в Кочево и Архангельске.

Катя Бражкина и Даша Калина, участницы музыкального проекта "Виль шы":

- Можно какими-то инструментами создать как-будто другую музыку. Эту музыку не услышишь по радио, она пока "тайная" и ее хочется открыть миру.

Со слов участников, с таким направлением музыкального искусства они были мало знакомы, но необычная, красивая музыка покорила с первого раза.

Даша Калина, участница музыкального проекта "Виль шы":

- Проект "Виль шы" интересен тем, что в нем сохраняется настоящая культура коми-пермяков. Этот проект требует наш современный век. Мы создаем здесь те песни, которые нужны нашим современным коми-пермякам, для того, чтобы сохранить нашу родную культуру.

Основная цель «Виль шы», со слов его автора, сделать так, чтобы народная музыка завоевала сердца и нашла как можно больше поклонников.

Вера Мехоношина, автор музыкального проекта «Виль шы»:

- Сейчас очень важен саунд-дизайн для того, чтобы музыка была востребована. Мы надеемся, что наши композиции будут востребованы, ими будут пользоваться дома культуры, наши музыкальные коллективы. Презентация диска состоится 14 сентября в рамках нашего финального концерта, который пройдет в коми-пермяцком драматическом театре им. М. Горького.

Народные песни в современной обработке становятся популярными среди молодежи, и на понятном для него языке является способом демонстрации своей культуры и национальных традиций. Творческий поиск продолжается.

Людмила Дмитриева


Опубликовано: 06.07.2018 в 13:37 в рубрике - Новости

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