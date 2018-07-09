Кудымкар отметил 80-летний юбилей

Завтра Кудымкару как городу официально исполняется 80 лет. Именно 10 июля 1938 год поселку городского типа был присвоен статус настоящего города. Археологи уверяют, что люди здесь построили первые крепостные стены и стаи жить еще в VII веке нашей эры. Празднование даты уже прошло в столице Коми-пермяцкого округа.

Большое праздничное шествие, где участие принимают жители города. Четыре колонны прошлись по центральным улицам. Именно так начинается празднование юбилея.

Все вместе участники шествия встречаются на центральной площади, где концертную программу открыли местные творческие коллективы.

Валентина Яковкина:

- Краше наш город стал, самое главное, и моложе. Зеленеет больше всего.

Рядом мастера народного промысла делятся секретами быта коми-пермяков. Учат пользоваться старинным ткацким станком и делают полотенца с национальным орнаментом. Скульпторы учат из пластилина создавать героев коми-пермяцких сказок. Как положительных, так и отрицательных персонажей.

Валентина Ракишева, скульптор, член Союза художников РФ:

- Здесь Ош-медведь, бабушку лепили коми-пермяцкую. Попытались слепить ему кулёму, правда, получилась добрая.

Кстати говоря, создательница фигуры Кудым Оша Валентина Ракишева делится секретом, что вскоре на центральной алее появятся ее новые творения.

Статус города Кудымкар получил в 1938 году. Но его история начинается намного раньше. В письменных источниках первое упоминание о Кудымкарском городище появилось в 1579 году. А его основателем по легенде считался богатырь Кудым Ош.

В коми-пермяцком музее создана выставка, где можно увидеть, каким Кудымкар и его жители были в 19 веке. Здесь и национальная одежда, и предметы быта, некоторые из которых жители округа используют и по сей день.

Ирина Седегова, заведующая сектором Коми-Пермяцкого краеведческого музея:

- Здесь есть и корыто с сечкой, они и сегодня применяются. Фарш будет особенно вкусным, если его приготовить в этом корытце при помощи сечки.

Сегодня Кудымкар - это более 30 тысяч жителей, и, наверное, каждый знает и помнит самобытную культуру коми-пермяцкого народа, которая, несмотря на прошедшие века, до сих пор есть в домах многих горожан.