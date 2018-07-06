Победить борщевик помогут герефорды

С ядовитыми полями борщевика в Коми-округе будут бороться коровы, и не простые. Дело в том, что обычные животные борщевика сторонятся, как и люди, справедливо опасаясь ожогов. Но только не домашняя скотина одного из местных фермеров.

Пенсионерка Любовь Климова ходит с трудом. И дело совсем не в возрасте. Каждое лето получает серьезные ожоги то в огороде, то на улицах деревни. Опасный для человеческий кожи борщевик прорастает здесь буквально везде.

Любовь Климова, жительница деревни Малая Серва:

- Даже не заметишь, когда и попадешь. Все обочины в борещвике. Трехметровые в огородах.

Уже сейчас борщевик выше забора.Местные жители борются каждый сезон с опасным растением. Толку, правда, немного. Артуру Леконцеву предстоит сначала очистить огород. В жаркую погоду детей здесь погулять не выпустишь.К примеру, в Малой Серве он растет рядом и на территории местной школы.

В нашу страну борщевик завезли с Кавказа как пищу для животных.Завезти - завезли, а избавится теперь не могут. Борщевик - нежелательное украшение обочин дорог, и не только. Но «центральные» буренки этим «монстром» брезгуют, а его сок человеку оставляет серьезные ожоги. Этим летом в больницу с травмами уже обратились 20 человек.

Юрий Трушников, хирург поликлиники №1, г. Кудымкара:

- Возникает химический ожог, чаще всего второй степени. Пузыри, гипермия, зуд, болезненность. Естественно, желательно, чтобы они обращались к нам за помощью.

По словам местных властей, специально борщевик не истребляют, бюджетом средства не предусмотрены. Чтобы использовать эффективные средства, нужны немалые деньги и помощь как минимум краевых ресурсов.

Андрей Хромцов, заместитель главы администрации Степановского сельского поселения:

- На уровне края даже нужно принять специальную программу. И методы борьбы, просчитать финансирование и уже работать по реализации этой программы.

А вот в селе Белоево от борщевика очистить целое поле фермеру помогли герефорды. Это мясная английская порода коров. Растение не только пришлось им по вкусу, но даже растет меньше после их трапезы.

Петр Бражкин, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

- Ну, судя по тому, что они его в первую очередь съедают, он им нравится. Съедают его полностью до земли.

Что же касается Малой Сервы, здесь борщевик скосят только на обочинах дорог ближе к концу июля. А пока растение не истребляют, оно с каждым годом доставляет все больше проблем местным жителям.