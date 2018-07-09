Вести Кудымкар. Выпуск от 09.07.2018 г.
Выпуск от 09 июля 2018 г. События и факты, политика и экономика, социальная сфера и новости культуры. Все это ежедневно по будням в информационной программе «Вести Кудымкар».
Тöдчана юöррез и отирлöн олан, важ годдэзся традицияэз и öння кадся моггез. Быдöс эта быд лун öтiк и сiя жö кадö чужан кыв вылын «Вести Кудымкар» программаын.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Кудымкар отметил 80-летний юбилей
Победить борщевик помогут герефорды
«Вести-Кудымкар». Выпуск от 06.07.2018 г.
В Кудымкаре завершается работа над этнокультурным проектом «Виль шы»
«Вести-Кудымкар». Выпуск от 05.07.2018 г.
Конкурс «Лучший папа» в Коми-округе станет ежегодным
«Вести-Кудымкар». Выпуск от 04.07.2018 г.
Студенты лесотехнического техникума готовы к юбилею Кудымкара
Фестиваль «Иньвенские зори» прошел в пятый раз
В Кудымкарском районе прошел фестиваль Чудь Кар
Добавить комментарий: