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← Вести Кудымкар 01.02.2018

Омбудсмен в шоке

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Миков в Кочево

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков раскритиковал организацию работы Кочевской районной больницы. Там он побывал в ходе рабочей поездки по северным территориям Коми-Пермяцкого округа. 

Документы, содержащие персональные данные пациентов, пачками лежат в санузле и используются вместо туалетной бумаги. Так начинается знакомство уполномоченного с Кочевской районной больницей. Как раз на грязь и антисанитарию в учреждении жаловались омбудсмену местные жители в своих письмах.

Грязь, пыль, и даже застарелая паутина. Если так в больнице относятся к уборке, то насколько эффективно здесь лечат людей, задается вопросом Павел Миков.

Похоже, даже вывоз мусора и медицинских отходов в учреждении не налажен. В итоге у уполномоченного остались только негативные впечатления и более чем серьезный настрой.

Проблемы здравоохранения были озвучены омбудсмену и во время личного приема, на который пришло порядка двадцати человек. Елена Останина, к примеру, после травмы головы перестала чувствовать запахи. Врачи проглядели кровоизлияние.

А вот еще одна неприятная история. Родители рассказали, что в местной школе кто-то проедает обеды и завтраки, предназначенные для их детей.

Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае: "Фактически дети не посещали школу, а средства на их питание были выделены. Они отмечены, как получившие школьное питание. А они не посещали школу - допустим, в связи с заболеванием. Возникает вопрос -кто же питался за счет малоимущих детей?!".

Наводить порядок уполномоченный по правам человека начал на месте. Попросил контрольно-счетную палату подключиться к этому вопросу и проверить целевое использование бюджетных денег на организацию питания детей. 


Опубликовано: 02.02.2018 в 16:16 в рубрике - Новости

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