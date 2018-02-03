Вести Кудымкар 02.02.2018
Выпуск 2 февраля 2018 года.
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Выпуск 2 февраля 2018 года.
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Дети Сейвы вернулись в старую школу
Лыжное двоеборье: Ликвидирована дискриминация по половому признаку
В Коми-Пермяцком округе открыли первую часовню-купель
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