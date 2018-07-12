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Одну из центральных аллей Кудымкара украсят скульптуры, посвященные героям коми-пермяцкого эпоса

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Пермские скульпторы Валентина Ракишева и Вячеслав Просвернов приступили к большому проекту. В Кудымкар привезли гранит, который в ближайшее время должен ожить в скульптурах.Одну из центральных аллей Кудымкара украсят скульптуры, посвященные героям коми-пермяцкого эпоса.

Валентина Ракишева, скульптор:

- Мы авторы памятника Кудым-Ошу, и нам захотелось продолжить благоустраивать нашу аллею, украсить ее следующими композициями, которые вышли из книги "Сказание о Кудым Оше". И взяли мы оттуда вот эти композиции - шаманка Чикиш, которая предупреждает Кудым-Оша, что нельзя ходить на ту гору, и вторая композиция - это Пера-Богатырь, который лежит на тропе Лешего.

Эта работа ведется в рамках Фестиваля-конкурса малых архитектурных форм. В Кудымкаре он проводится впервые.

Валентина Ракишева, скульптор:

- Симпозиум проходит в рамках фестиваля-конкурса малых архитектурных форм, и там запланировано несколько мастер-классов, один из них мы проводили в День города. И еще один мастер-класс будет 13 июля, там будет круглый стол, встречи с коми-пермяцкими художниками, писателями, историками, музейными работниками, где мы будем обсуждать, кого бы мы хотели еще видеть на аллеях и скверах, каких персонажей.

В эти же дни на территории Коми-Пермяцкого этнокультурного центра состоится мастер-класс по созданию арт-объекта из дерева, а пока же группа скульпторов будет трудиться над созданием гранитных фигур. По словам художников, материал очень своеобразный. Привезли его из Екатеринбурга. Он был обнаружен на Исетском месторождении.

Вячеслав Просвернов, скульптор:

- Сложность скульптора в выборе камней - чтобы скульптура вписалась в размер камня, чтобы не снимать линее, чтобы найти в огромном карьере тот самый материал, который нужен скульптору. Я обошел весь карьер, а он немаленький. Везде эти глыбы лежат на склонах. Сложность была в том, чтобы найти камни, максимально похожие на наши скульптуры. Но нашли, посмотрим, что из них получится.

Со слов Валентины Ракишевой, гранит – материал очень прочный, и скульптуры, выполненные из гранита, увидят и наши потомки. Созданные работы будут установлены на алле Кудым-Оша, где гармонично дополнят уже имеющиеся объекты.

Людмила Дмитриева


Опубликовано: 12.07.2018 в 10:22 в рубрике - Новости

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В Кудымкаре вновь открылась лаборатория молодых режиссеров →

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