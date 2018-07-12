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В Кудымкаре вновь открылась лаборатория молодых режиссеров

В Кудымкаре вновь открылась лаборатория молодых режиссеров "Живая классика". В этом году на участие было подано 32 заявки, после конкурсного отбора приглашение получили четыре режиссера из Москвы и Санкт-Петербурга. За пять дней им предстоит поставить эскизные спектакли по произведениям Салтыкова-Щедрина, Чехова, Стриндберга и Достоевского.

Показ состоится уже 15 июля. После этого, учитывая мнение зрителей и жюри, будет принято решение, какой спектакль лучший и достойный постановки на сцене Коми-Пермяцкого окружного драматического театра в следующем сезоне.


Опубликовано: 12.07.2018 в 12:54 в рубрике - Новости

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← Одну из центральных аллей Кудымкара украсят скульптуры, посвященные героям коми-пермяцкого эпоса

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