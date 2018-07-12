В Юсьвинском районе аварийные мосты разрушаются из-за ремонта соседней дороги

В Коми-пермяцком округе 68 человек с апреля не покидали своих деревень из-за разрушенных дорог. Сейчас они обратились в прокуратуру и ждут реакции. Пока же из собственных окон наблюдают, как большегрузы доламывают аварийные мосты.

В посёлок Купрос-Волог ведут сразу две дороги. Но отсюда не выбраться ни по одной из них. Как говорит Наталья Швецова, автобусы не ездят, да и не каждому автомобилю под силу преодолеть этот путь. С обоих сторон мосты в аварийном состоянии.

Наталья Швецова, пенсионерка:

- Большинство пенсионеры живут. Рейсовый автобус у нас не ходит, сообщения транспортного у нас нет.

Вот мост в Крохалёво. Совсем недавно по нему переходило стадо коров. Одна буренка провалилась, благо успели схватить за рога и вытащить. Сейчас только крайняя необходимость заставляет людей проезжать по нему.

Павел Бабин:

- Это совсем ужас просто, не проехать. Даже "скорой" не пройти. Они что по мосту этому не едут. В объезд, это километров 20 где-то.

А вот для кого-то аварийный мост совсем не помеха. Не останавливает даже ограничение по массе.Возле моста поставили табличку "максимальная масса не более пяти тонн". Но не смотря на это, по словам местных жителей, здесь постоянно ездят КАМАЗы, ремонтируют дорогу чуть подальше. Но при съемочной бригаде КАМАЗы стоят, дальше ехать не хотят.

Только когда журналисты уехали, КАМАЗы, не смотря на все запреты, без препятствий двинулись дальше.

В районной администрации о проблеме знают. Говорят, что мосты как раз и испортили из-за ремонта другой дороги. В следующем месяцы будут восстанавливать ущерб. А вот власти поселении боятся, что мост до этого времени не выдержит, и проезд не станет вообще.

Надежда Аксёнова, специалист территории администрации Купросского сельского поселения:

- Ну автобус у нас ездит только до Крохалёво, до Купроса он не ездит. Потому, что мост через речку Кырдымка у нас в аварийном состоянии. Люди из посёлка Купрос-Волог не могут выехать ни до Крохалёво, ни до Юсьвы, например даже в больницу.

Между тем люди ждать не собираются. Уже написали обращение в прокуратуру, где подписи поставили 68 человек. Ведь многие из них так же, как Наталья Швецова, долгое время не могут выбраться из своих деревень.