В Гайнском муниципальном округе Пермского края закрыта ледовая переправа
В краевом МЧС предупредили о закрытии ледовой переправы через Каму между посёлками Касимовка и Верхняя Старица в Гайнском муниципальном округе. На сегодняшний день на водоёмах края действуют три из двенадцати санкционированных ледовых переправ.
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