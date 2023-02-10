Долгожданное переселение: в Кудымкаре 57 семей переедут в новый дом из аварийного жилья

В Кудымкаре началось долгожданное переселение, в ходе которого люди меняют аварийное жилье на новые квартиры. Праздничная музыка и фанфары подчеркивают, что этот момент долгожданный для всех присутствующих. В Кудымкаре переселенцы из аварийного жилья получают ключи от новых квартир.

По традиции, первым порог переступает кот Персик как символ благополучия. Мария Шипицына получила трехкомнатную квартиру. Здесь будет жить с мужем и четырьмя детьми.

Мария Шипицына: "Конечно, нам нужна была такая красивая, большая, светлая квартира. Мы очень рады!"

Люди переезжают в новостройку на Иакова Шестакова, 12 в Кудымкаре из старых обветшавших бараков.

В новом доме для переселенцев из аварийного жилья муниципалитет закупил 57 квартир. В самое ближайшее время в него заселятся 163 человека.

Расселяют людей по нацпроекту «Жилье и городская среда» и региональным программам. Благодаря чему в новые квартиры переезжают целыми кварталами. Задача краевого правительства – ликвидировать жилфонд, признанный аварийным до 2017 года. В Прикамье эта работа ведется с опережением и будет закончена на год раньше, до конца 2024 года. Есть три пути для людей обменять старое жилье.

Наталья Стоянова, глава Кудымкарского округа: "Выкуп по рыночной стоимости аварийного жилья в том случае, если у собственника не одно такое жилье, кроме аварийного. Предоставление субсидии на приобретение жилья. Если муниципальный жилфонд, мы предоставляем жилье аналогичное по квадратуре".

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина запускают стройки под переселение во всех муниципалитетах края. Так, новые квартиры уже получили 28 тысяч человек, еще необходимо расселить 14 тысяч.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Темпы строительства жилья надо усиливать в небольших населенных пунктах, городах, понимая, что это залог того, что люди будут оставаться в этих населенных пунктах, жить, работать".

До конца 2024 года в 18 муниципалитетах планируется построить многоквартирные дома, где более 120 тысяч квадратных метров будет приобретено для переселения жителей, в том числе в Кудымкаре будет построен еще один дом.