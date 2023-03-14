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Жители Юсьвинского района отправили в зону СВО грузопассажирский УАЗ

Жители Юсьвинского района отправили участникам СВО грузопассажирский УАЗ «Фермер». Автомобиль повышенной проходимости выделил колхоз «Заря будущего». Машину готовили всем миром – провели техобслуживание, покрасили, установили тент. Автомобиль отвезет и очередной гуманитарный груз: изготовленные местными жителями печки-буржуйки, маскировочные сети и окопные свечи, медикаменты, продукты и товары первой необходимости.


Опубликовано: 14.03.2023 в 14:00 в рубрике - Новости

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