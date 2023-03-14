Жители Юсьвинского района отправили в зону СВО грузопассажирский УАЗ
Жители Юсьвинского района отправили участникам СВО грузопассажирский УАЗ «Фермер». Автомобиль повышенной проходимости выделил колхоз «Заря будущего». Машину готовили всем миром – провели техобслуживание, покрасили, установили тент. Автомобиль отвезет и очередной гуманитарный груз: изготовленные местными жителями печки-буржуйки, маскировочные сети и окопные свечи, медикаменты, продукты и товары первой необходимости.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
День родного языка коми-пермяки отмечают всеобщим диктантом
Бур асыв, Пермскöй край!
Долгожданное переселение: в Кудымкаре 57 семей переедут в новый дом из аварийного жилья
Бур асыв, Пермскöй край!
Коми-Пермяцкий театр приглашает режиссёров на лабораторию «Живая классика»
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
Святки - время чудес. В Косинском районе сфотографировали загадочную 3-метровую фигуру
Добавить комментарий: