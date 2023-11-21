В Коми-Пермяцком театре представили новую настольную игру. Это карточное лото с вопросами об истории и настоящем театра, о цехах, терминах и профессиях, об интересных фактах и выдающихся личностях. Игра предназначена для всех, кто интересуется театральной жизнью.

Играть можно на двух языках: русском и коми-пермяцком. Пока на данный момент выпущено 50 экземпляров игры при содействии министерства по делам Коми-Пермяцкого округа и Центра поддержки семьи, материнства и детства "Мы вместе". До конца ноября 30 коробок с игрой поступят в учебные заведения округа.