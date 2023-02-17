День родного языка коми-пермяки отмечают всеобщим диктантом

В Прикамье отмечают День коми-пермяцкого языка. В честь этого в Кудымкаре пишут диктант. Акция проходит в центральной библиотеке, этнокультурном центре и медицинском училище. Вниманию участников предложены отрывки из рассказов Василия Исаева, в этом году отмечается 100-летие писателя. Проверить свои знания смогут все желающие под диктовку или экспресс-тестированием.

Уже в 7-й раз диктант в очном формате проводится не только в 6 муниципалитетах Коми-Пермяцкого округа, но и в Перми, Березниках, Карагае, в Пермском, Частинском и Красновишерском округах, а также в Сыктывкаре и в Москве. Всего в этом году задействовано 70 площадок - на 10 больше, чем в прошлом году, тогда диктант написали больше тысячи человек.

Участники диктанта, не зарегистрированные ни на одной из площадок, имеют возможность написать диктант онлайн в день проведения 17 февраля до 23.00. Итоги диктанта будут подведены не позднее 24 марта.