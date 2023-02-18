Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 18.02.2023 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 18.02.2023 г.
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День родного языка коми-пермяки отмечают всеобщим диктантом
Долгожданное переселение: в Кудымкаре 57 семей переедут в новый дом из аварийного жилья
Коми-Пермяцкий театр приглашает режиссёров на лабораторию «Живая классика»
Святки - время чудес. В Косинском районе сфотографировали загадочную 3-метровую фигуру
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День родного языка коми-пермяки отмечают всеобщим диктантом
Бур асыв, Пермскöй край!
Долгожданное переселение: в Кудымкаре 57 семей переедут в новый дом из аварийного жилья
Бур асыв, Пермскöй край!
Коми-Пермяцкий театр приглашает режиссёров на лабораторию «Живая классика»
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
Святки - время чудес. В Косинском районе сфотографировали загадочную 3-метровую фигуру
Жители Кудымкара прогнали волка
Бур асыв, Пермскöй край!
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