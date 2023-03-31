В Пешнигорте участок дороги не выдержал натиска стихии

В Пешнигорте властям Кудымкарского округа пришлось спешно чинить дорогу. Весенние ручьи так подмыли обочины, что местные автомобилисты испугались за всю проезжую часть.Талая вода со склона дороги топит усадьбу Екатерины Хозяшевой уже вторую весну. Со слов жительницы Пешнигорта, власти в курсе ее беды, и причина подтопления общеизвестна: в прошлом году подвели газопровод и канаву вдоль дороги засыпали. Нынче снег таял настолько интенсивно, что неоканавленный участок дороги натиска стихии не выдержал. 27 марта сельчане опубликовали в соцсети фотографии обвалившихся обочин, чтобы привлечь внимание к дороге «Пешнигорт - Вырова» местных властей. В тот же день во избежание ДТП работники муниципального Сервисного центра огородили сигнальной лентой участок, размытый талыми водами. Как выяснилось, накануне чиновники были в селе и обвала обочин не заметили, хотя знали о частично закопанном газовиками водоотводе. Василий Климов, начальник Степановского территориального отдела администрации Кудымкарского муниципального округа: «Мы проезжали этот участок, никакого, то есть никаких повреждений дорожного полотна не было. 27 марта от жителей села Пешнигорт поступило сообщение. Сразу были предприняты оперативные меры силами Сервисного центра».На следующий день нашлись материалы для восстановления дорожного полотна, о ремонте чиновники отчитывались в соцсетях. Чтобы закрыть все дыры, понадобилось полдня и 2 КАМАЗа кирпичного боя и щебня. Василий Нечаев, директор МАУ "Сервисный центр Кудымкарского муниципального округа": «Самое оптимальное решение вот этого боя, чтобы туда засыпать, потому что, если мы туда завезем, к примеру, гравий или тот же щебень, если не дай Бог, опять воды пойдут, они просто его смоют».

По словам местных жителей, их село большое и грязное, но плохие дороги по всему округу, а в связи с объединением города с районом работы у Сервисного центра прибавилось.

Леонид Бушуев, житель с. Пешнигорт: «Надо капитально ремонтировать, чтоб дорога круглый год проезжей была. Не так делать: так бросили, разгладили немножко этой же глиной своей. Дождь пройдет, снова колеи. Вода застаивается, никуда не уходит». Только в Степановской территории, кроме Пешнигорта, еще 34 населенных пункта с бездорожьем. Ремонтники надеются, что крепкий строительный мусор в сочетании с щебнем лет пять не даст промыть хотя бы этот участок дороги, но чиновники в этом не уверены.По информации окружной администрации, этот участок дороги требует дополнительного обследования, его проведут летом, и только после этого будет принято решение, очевидное всем, об укреплении обочин и обустройстве водоотведения.