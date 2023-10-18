Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← В Коми округе прошел обрядовый фестиваль «Гаврилов день»

Введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод «Кудымкар – Верх-Иньва»

В Кудымкарском округе введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод «Кудымкар – Верх-Иньва» общей протяженностью 27,5 километров. Работы выполнены в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО «Газпром» на 2021–2025 гг.
Как рассказали в краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства, реализация этого проекта создала техническую возможность для подключения к природному газу восьми населенных пунктов, где проживают около полутора тысяч человек.
По информации краевого МинЖКХ, также завершено строительство распределительных сетей в селах Пешнигорт и Верх-Иньва. Жители уже подают заявки на подключение своих домов к голубому топливу. Всего в текущем году в Пермском крае запланировано ввести в эксплуатацию семь новых объектов, обеспечив возможность подключения к газу более 2,6 тыс. домовладений в Суксунском, Осинском, Лысьвенском, Частинском, Большесосновском, Чайковском, Кишертском и Карагайском округах.


Опубликовано: 18.10.2023 в 08:33 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

В Коми округе прошел обрядовый фестиваль «Гаврилов день»

В Перми презентовали книгу «Коми-пермяки на фотографиях 20-го века»

В Кудымкаре состоялся экстремальный забег «Сила Пармы»

В Кудымкаре прошел открытый чемпионат Пермского края по спорту сверхлегкой авиации

В селе Пуксиб замироточила икона

В Кудымкаре состоялся смотр строя и песни

7 домов сгорело в результате пожара в Косинском округе

Бур асыв, Пермскöй край!

Светлый источник. В Кудымкаре состоялся I окружный фестиваль творчества им. Александра Клещина «Югыт ва»

Бур асыв, Пермскöй край!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Коми округе прошел обрядовый фестиваль «Гаврилов день»

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2010 - 2021. Архив материалов. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). code VK:38292 E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru