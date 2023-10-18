Введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод «Кудымкар – Верх-Иньва»
В Кудымкарском округе введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод «Кудымкар – Верх-Иньва» общей протяженностью 27,5 километров. Работы выполнены в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО «Газпром» на 2021–2025 гг.
Как рассказали в краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства, реализация этого проекта создала техническую возможность для подключения к природному газу восьми населенных пунктов, где проживают около полутора тысяч человек.
По информации краевого МинЖКХ, также завершено строительство распределительных сетей в селах Пешнигорт и Верх-Иньва. Жители уже подают заявки на подключение своих домов к голубому топливу. Всего в текущем году в Пермском крае запланировано ввести в эксплуатацию семь новых объектов, обеспечив возможность подключения к газу более 2,6 тыс. домовладений в Суксунском, Осинском, Лысьвенском, Частинском, Большесосновском, Чайковском, Кишертском и Карагайском округах.
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